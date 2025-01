Biden recebe opositor venezuelano González Urrutia em Washington

"No dia 10 de janeiro, pela vontade soberana do povo venezuelano, devo assumir o papel de comandante em chefe", disse ele em um vídeo postado em suas redes sociais.

Até o momento, a Casa Branca não incluiu González Urrutia na agenda, mas uma fonte americana familiarizada com a reunião confirmou à AFP que Biden o receberá na segunda-feira.

González Urrutia também estava programado para participar de uma reunião do Conselho Permanente da OEA, o órgão executivo da instituição, mas ela foi cancelada devido à nevasca em Washington, disseram fontes da oposição à AFP.

Durante sua visita de dois dias, González Urrutia se reunirá com membros do Congresso, incluindo o senador republicano Rick Scott, que é próximo ao presidente eleito Donald Trump.

Não se sabe se ele falará com Trump, que sucederá Biden no cargo em 20 de janeiro. Marco Rubio, o futuro chefe da diplomacia dos EUA, é um oponente ferrenho de Maduro, a quem chamou de "ditador".

Antes disso, ele embarcou em um giro internacional. No fim de semana, ele se reuniu com os presidentes da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires, e do Uruguai, Luis Lacalle Pou, em Montevidéu.