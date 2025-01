Arce ignora Morales e diz que luta pela Presidência da Bolívia será com a direita

A Bolívia entra em um ano eleitoral, no qual a esquerda governista disputará a Presidência com "uma direita e uma ultradireita", que pretendem privatizar e "arrancar" benefícios dos trabalhadores, disse o presidente Luis Arce nesta quarta-feira (22), por ocasião do 16º aniversário da Constituição.

Durante a cerimônia pública na sede presidencial, Acre não se referiu à sua provável candidatura à reeleição, que é apoiada por um setor do Movimento ao Socialismo (MAS) que se opõe à ala que apoia o ex-presidente Evo Morales, ex-chefe e antigo aliado do governo.

"É importante que o povo boliviano identifique que nas próximas eleições presidenciais encontraremos duas visões do país, incompatíveis uma com a outra", disse Arce.

As duas facções do MAS são a força dominante, com controle do Executivo e do Legislativo.