A história de Auschwitz-Birkenau

Parte do plano da "Solução Final" do ditador alemão Adolf Hitler para o genocídio dos judeus europeus, o campo operou perto da cidade ocupada de Oswiecim, no sul da Polônia, entre junho de 1940 e janeiro de 1945.

Das mais de 1,3 milhão de pessoas presas lá, 1,1 milhão - principalmente judeus - morreram, asfixiadas nas câmaras de gás ou por fome, exaustão e doenças. Com o mundo relembrando o 80º aniversário da libertação do campo pelas tropas soviéticas em 27 de janeiro, aqui está sua história, com base em informações do Memorial e Museu de Auschwitz-Birkenau: