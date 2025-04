Casa Branca anuncia congelamento de US$ 2,2 bi para Harvard após exigências de Trump serem rejeitadas

Desde seu retorno à Casa Branca, Trump tem feito ataques às universidades do país.

O governo do presidente americano Donald Trump anunciou, nesta segunda-feira (14), que congelou US$ 2,2 bilhões (R$ 12,8 bilhões na cotação atual) em subsídios destinados à Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo, após a instituição se recusar a cumprir exigências da Casa Branca, que alega que a universidade permite o antissemitismo em seu campus.