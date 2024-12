Suprema Corte dos EUA, dividida sobre acesso de menores trans a tratamento de redesignação

A principal instância jurídica do país examinou concretamente uma lei adotada em 2023 pelo estado do Tennessee (sul), governado pelos republicanos, que proíbe que menores que não se identificam com o seu gênero de nascimento tenham acesso a bloqueadores de puberdade e tratamentos hormonais de transição.

Do 1,6 milhão de pessoas que se identificam como transexuais nos Estados Unidos, mais de 300.000 têm entre 13 e 17 anos, e mais de um terço vivem em um destes estados, segundo um estudo do Instituto Williams, grupo de reflexão da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

Os apoiadores da lei do Tennessee se reuniram em frente ao prédio do tribunal, no centro de Washington, antes das alegações orais, com cartazes que diziam "Vamos deixar que nossas crianças cresçam" ou "A saúde importa".