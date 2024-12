Rebeldes cercam 3ª maior cidade da Síria e seguem avanço para Damasco

Após dominarem várias regiões do norte da Síria, os rebeldes cercaram Homs nesta sexta-feira, 6, terceira maior cidade do país, local estratégico para o controle da principal rodovia que leva à capital, Damasco, ameaçando o ditador Bashar Assad. O objetivo da ofensiva é derrubar o regime, afirmou o líder dos insurgentes, Abu Mohamed al-Jawlani, em entrevista à TV CNN. "O objetivo continua sendo derrubar este regime", disse.

"A batalha de Homs é a mãe de todas as batalhas e decidirá quem governará a Síria", disse Rami Abdurrahman, chefe do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), organização com sede em Londres, que monitora a guerra civil.

O avanço rápido dos rebeldes não encontrou muita resistência das forças oficiais de Assad. O Exército sírio não se pronunciou sobre as perdas, mas em cidades como Hama, os soldados se retiraram com a justificativa de evitar confrontos em áreas civis.

Homs fica em um ponto-chave, próximo da fronteira com o Líbano, que conecta a estrada para Damasco com uma rodovia para o Mediterrâneo, onde estão as principais bases navais da Rússia. A cidade foi palco de alguns dos combates mais ferozes durante o início da guerra civil da Síria, em 2011. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)