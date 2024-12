Oposição sul-coreana busca impeachment do presidente Yoon após sua fracassada lei marcial

A medida foi inicialmente revogada pelos legisladores, que conseguiram entrar no Parlamento, bloqueado pelas forças de segurança e cercado por milhares de manifestantes. Depois, ela foi finalmente anulada pelo próprio Yoon.

A oposição possui ampla maioria na assembleia de 300 membros e só necessita de um punhado de deserções do Partido do Poder Popular do presidente Yoon para assegurar a maioria de dois terços necessária para aprovar a moção.