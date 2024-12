Líder dos rebeldes sírios se reúne com ex-premiê para 'coordenar transição de poder'

O primeiro-ministro Mohammed Bashir, que lidera um "governo de salvação" no reduto rebelde no noroeste da Síria, também estava presente.

O grupo rebelde islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) administrava partes da província de Idlib e áreas vizinhas até 27 de novembro, quando, junto com facções aliadas, lançou uma ofensiva relâmpago para tomar territórios controlados pelo governo e alcançar a capital, Damasco, no domingo.

No vídeo, ouve-se Jolani comentar sobre o próximo primeiro-ministro, dizendo que, embora "Idlib seja uma pequena região carente de recursos", as autoridades locais possuem um alto nível de experiência, partindo do zero.