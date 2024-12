Kremlin elogia última declaração de Trump sobre a Ucrânia

O Kremlin disse nesta sexta-feira (13) que a rejeição do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, ao uso pela Ucrânia de armas de longo alcance fornecidas por Washington contra a Rússia é uma postura "totalmente alinhada" com a de Moscou.

"A declaração de Trump está totalmente alinhada com nossa posição, com nossa opinião sobre os motivos da escalada. É óbvio que Trump entende exatamente o que está agravando a situação", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos repórteres.