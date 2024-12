Defesa Civil de Gaza anuncia 20 mortes em bombardeio de Israel contra campo de deslocados

A Defesa Civil da Faixa de Gaza, anunciou nesta quarta-feira (4), a morte de 20 pessoas em um bombardeio israelense contra "barracas de deslocados" na região de Al Mawasi, no sul do território palestino, que, segundo Israel, tinha como alvo dirigentes do Hamas.

Moradores e socorristas retiravam as vítimas nos braços e examinavam os restos carbonizados do acampamento buscando possíveis sobreviventes, observou um fotógrafo da AFP.

O Exército israelense, que acusa os combatentes do Hamas de usarem "as infraestruturas civis da zona humanitária", já teve Al Mawasi como alvo em ocasiões anteriores.

As autoridades sanitárias do território reportaram mais de 90 mortos nos bombardeios realizados ali em julho, que -- segundo Israel -- acabaram com a vida do chefe militar do movimento, Mohammed Deif.