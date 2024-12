Bitcoin, rainha das criptomoedas

Nos 16 anos desde a invenção do bitcoin, ninguém foi capaz de identificar seu fundador com total certeza.

A ideia era escapar do controle dos bancos centrais, tradicionalmente as únicas instituições que podiam criar dinheiro.

Um cientista da computação australiano chamado Craig Wright afirmou ter escrito o livro branco, mas a Corte Superior de Justiça de Londres descartou que se tratasse do mítico Nakamoto.

Changpeng Zhao, que foi chefe da Binance, a maior plataforma de criptomoedas, foi condenado nos Estados Unidos a quatro meses de prisão por violar as leis contra lavagem de dinheiro.

"Não tenho nenhum desejo de ser diretor novamente. Mas certamente não me importaria com um indulto", escreveu Zhao esta semana no X, pedindo clemência a Donald Trump quando assumir o cargo em janeiro.