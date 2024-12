Biden concede indulto oficial ao filho condenado por mentir sobre uso de drogas ao comprar uma arma e por evasão fiscal

Joe Biden anunciou no domingo (1º) que concedeu um indulto oficial para o filho Hunter Biden , que enfrenta sentenças em dois casos criminais relacionados à evasão fiscal e à compra de uma arma de fogo.

Hunter Biden foi condenado no início deste ano por mentir sobre seu uso de drogas ao comprar uma arma, o que é considerado um crime nos Estados Unidos , e também se declarou culpado em um julgamento separado de fraude fiscal.

— Eu disse que não interferiria nas decisões do Departamento de Justiça e cumpri minha palavra, mesmo enquanto assistia ao meu filho sendo processado de forma seletiva e injusta — afirmou o presidente democrata no comunicado.

Biden ainda disse que as acusações de seu filho foram instigadas por seus seus oponentes políticos no Congresso para atacá-lo.

— Eu acredito no sistema de justiça, mas, enquanto luto com essa questão, também acredito que a política crua infectou esse processo e levou a um desvio judicial — afirmou.

Acordo fracassado

Os advogados alegaram que Hunter foi levado à Justiça apenas por ser filho do presidente. Ele pagou os impostos atrasados, assim como as multas impostas pelas autoridades. Hunter chegou a um acordo de culpa que o manteria fora da prisão, mas o acordo foi descartado no último minuto.