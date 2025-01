Alemanha acusa Elon Musk de tentar influenciar as suas eleições

O bilionário americano Elon Musk está "tentando influenciar as eleições legislativas alemãs" marcadas para o final de fevereiro com o seu apoio aberto ao partido de extrema direita AfD, disse o governo alemão nesta segunda-feira (30).

"Elon Musk está tentando influenciar as eleições federais com suas declarações", disse Christiane Hoffmann, porta-voz adjunta do governo.