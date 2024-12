Agricultura insustentável e consumo excessivo deixam a natureza em perigo, alerta ONU

De acordo com os especialistas, os combustíveis fósseis, a agricultura e a pesca poderiam custar até 25 trilhões de dólares por ano em custos não contabilizados, equivalentes a um quarto do PIB mundial.

O relatório destaca o impacto particularmente prejudicial da agricultura intensiva, que "contribuiu para a perda de biodiversidade, emissões de gases do efeito estufa e poluição do ar, da água e da terra".

A humanidade desperdiça uma quantidade enorme de alimentos cultivados, enquanto 800 milhões de pessoas passam fome a cada dia, afirmou à AFP Pamela McElwee, que também está entre as principais autoras do relatório.

Envolver as comunidades na gestão de áreas marinhas protegidas trouxe benefícios tanto para o meio ambiente quanto para as receitas do turismo e da pesca para as populações locais.