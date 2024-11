Os prédios do Capitólio e da Suprema Corte norte-americana tiveram a segurança reforçada em Washington na manhã desta terça-feira, 5, em meio a temores de novos episódios de violência que remontem ao 6 de janeiro de 2021, quando o prédio do Congresso foi invadido por apoiadores do então presidente republicano Donald Trump, que queriam subverter o resultado da eleição.