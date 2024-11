Quatro capacetes azuis ficaram feridos nesta terça-feira (19), no sul do Líbano, "provavelmente" por um foguete disparado por "atores não estatais" perto da fronteira com Israel, que trava uma guerra contra o movimento islamista Hezbollah, informou a missão de manutenção da paz das Nações Unidas no Líbano (Unifil).