O presidente da Argentina, Javier Milei, chegou na manhã desta segunda-feira, 18, ao Museu de Arte Moderna (MAM) no Rio de Janeiro para cumprimentar o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antes do início da cúpula de líderes das 20 maiores economias do globo (G20). Destoando das demais autoridades, o argentino chegou com duas pastas na cor azul escura na mão.