Equipe de governo

Donald Trump exige confirmações de cargos sem sabatinas no Senado

Segundo reportagem do jornal britânico The Guardian, a exigência foi feita pelo presidente eleito aos três candidatos a liderar o Senado, em troca de seu apoio na disputa. Os três cotados concordaram com a exigência

