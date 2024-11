Os democratas que acompanham a corrida presidencial nos Estados Unidos ganharam um presente neste fim de semana, embora possa ser apenas uma miragem. A pesquisa do De Moines Register com a Mediacon em Iowa, o padrão-ouro das pesquisas de intenções de voto no Estado, mostrou a vice-presidente Kamala Harris à frente do ex-presidente Donald Trump com uma vantagem de três pontos porcentuais.