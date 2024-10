O principal tema da reunião da cúpula do Brics, que será realizada em Kazan (Rússia) de 22 a 24 de outubro, será a criação de uma categoria de países parceiros do bloco. A informação foi repassada a jornalistas pelo Ministério das Relações Exteriores em uma entrevista coletiva para explicar a próxima viagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.