Itamaraty condena escalada de conflito no Oriente Médio e diz monitorar situação de brasileiros

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que vê com preocupação o ataque de Israel ao Irã, condenando a "escalada do conflito". Ainda em nota, a entidade pediu que todas as partes envolvidas exerçam máxima contenção. "O Brasil reitera sua convicção acerca de necessidade de amplo cessar-fogo em todo o Oriente Médio e volta a conclamar a comunidade internacional para que utilize todos os instrumentos diplomáticos à disposição para conter o aprofundamento do conflito", afirmou Ministério em nota.