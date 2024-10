Os candidatos a presidente e vice presidente pelo Partido Republicano Donald Trump e J.D. Vance foram alvos de uma invasão de dados supostamente promovida por hackers chineses, segundo o jornal The New York Times. Os celulares de ambos foram os alvos principais de ataques feitos às redes de comunicações americanas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto nesta sexta-feira, 25.