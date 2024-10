A Coreia do Norte disse neste sábado, 19, que encontrou os restos de um drone sul-coreano durante uma busca em sua capital, Pyongyang, alegando que isso prova que o exército do Sul estava por trás das supostas infiltrações de drones na cidade no início do mês. A Coreia do Sul descreveu a acusação como "unilateral" e "indigna de resposta"