Um ataque israelense a uma mesquita em Deir al-Balah, na Faixa de Gaza, matou neste domingo, 6, 26 pessoas. Segundo autoridades palestinas, o local servia de abrigo para refugiados e está localizado nas proximidades do Hospital Al-Aqsa, o principal do enclave palestino. O Exército de Israel, porém, garantiu que a área era um posto de comando do Hamas.