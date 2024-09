Em entrevista à agência Reuters, o assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, declarou nesta terça-feira (3) que a ordem de prisão emitida pela Justiça da Venezuela contra o opositor Edmundo González é "muito preocupante" e "a coisa errada a se fazer". As informações são do portal g1.