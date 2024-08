Corrida à Casa Branca

Kamala Harris escolhe Tim Walz como vice na chapa para concorrer à presidência dos EUA

Anúncio oficial com nome do governador de Minnesota será realizado nesta terça-feira, por chamada de vídeo antes de um comício na Filadélfia, previsto para começar no fim da tarde

06/08/2024 - 10h27min Atualizada em 06/08/2024 - 10h51min