Corrida à Casa Branca

Trump acusa Kamala Harris de "tornar-se negra" para eleições nos EUA

Declaração se deu durante um encontro com jornalistas afro-americanos em Chicago. Filha de pai jamaicano e mãe indiana, a atual vice-presidente é a primeira mulher negra e a primeira descendente do sul da Ásia a concorrer à presidência do país

31/07/2024 - 17h08min Atualizada em 31/07/2024 - 19h25min