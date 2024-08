A investigação sobre a sabotagem do gasoduto russo Nord Stream em 2022, no mar Báltico, está se reorientando após uma pista ucraniana revelar uma ordem de prisão emitida pela Justiça alemã contra um mergulhador ucraniano, que de acordo com vários meios de comunicação, é suspeito de estar envolvido na ação ao lado de dois compatriotas.