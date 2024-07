Maersk avisa que rede de transporte marítimo foi totalmente afetada por ataques no Mar Vermelho

A A.P. Moeller-Maersk informou nesta quarta-feira, 17, que a interrupção de suas operações de transporte de contêineres devido aos ataques no Mar Vermelho se expandiu, com sua rede marítima totalmente afetada no momento. CEO da Maersk, Vincent Clerc afirmou na quarta-feira que todos os navios da empresa com permissão para navegar, assim como todos os navios previamente subutilizados, estão agora sendo redirecionados para tentar preencher vazios nas operações de transporte. Contudo, Clerc avisou que ainda assim dificilmente a frota será capaz de atender a demanda nos próximos meses.