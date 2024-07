FBI conclui que Trump foi atingido por uma bala em tentativa de assassinato

O FBI informou ontem que o ex-presidente Donald Trump foi atingido por uma bala durante a tentativa de assassinato em um comício de campanha, no oeste da Pensilvânia, há duas semanas. Trump foi ferido na orelha com sangramento. "O que atingiu o ex-presidente Trump na orelha foi uma bala, inteira ou fragmentada em pedaços menores, disparada do rifle do sujeito falecido", disse a agência em uma declaração divulgada na sexta-feira, 26, buscando dissipar relatos conflitantes sobre o tiroteio de 13 de julho.