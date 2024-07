A diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, elogiou, nesta segunda-feira (22), o compromisso do Paraguai com "políticas macroeconômicas sólidas", destacou o país sul-americano como um exemplo de economia verde e anunciou uma contribuição de 400 milhões de dólares (R$ 2,22 bilhões) para um fundo de sustentabilidade.