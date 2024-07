Democratas se reúnem para discutir candidatura de Biden, mas não há consenso, dizem fontes

Os democratas no Capitólio reuniram-se em privado nesta terça-feira (9) para discutir se vão continuar apoiando o presidente dos EUA, Joe Biden, à reeleição ou se vão pressioná-lo a se afastar em meio a preocupações sobre a sua capacidade de chegar à vitória. Os membros democratas da Câmara reuniram-se na sede do partido — sem celulares — para o que os líderes da sigla classificaram como apenas uma discussão "familiar". Mas democratas presentes disseram que as conversas foram "severas" e "tristes".