Com questões relacionadas a imigração, política ambiental e o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia, a eleição do Parlamento Europeu ocorre em meio a uma Europa em transformação. Em vez de integração e abertura, muitos eleitores estão desejando políticas migratórias mais restritivas e menos regulações verdes. A insatisfação é um prato cheio para a extrema direita, que pode ter o seu melhor resultado eleitoral na história, segundo as pesquisas, na disputa que começa nesta quinta-feira, 6, e vai até o domingo, 9.