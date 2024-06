Israel: ministro da Defesa discute com governo dos EUA próxima fase da guerra em Gaza

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, viaja neste domingo aos Estados Unidos para discutir com o governo norte-americano a próxima fase da guerra em Gaza. "Estamos preparados para qualquer ação que seja necessária tanto em Gaza, quanto no Líbano e em mais áreas, e para a transição para a fase três na Faixa de Gaza. Sei que alcançaremos uma cooperação estreita entre Israel e os Estados Unidos neste assunto", disse Gallant, em vídeo publicado na conta oficial do X, antigo Twitter, antes de embarcar.