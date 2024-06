Os países do G7 reafirmaram nesta quinta-feira (13) seu apoio à Ucrânia com o anúncio de um empréstimo de 50 bilhões de dólares (cerca de R$ 270 bilhões) para frear a ofensiva russa, ao mesmo tempo que Washington se comprometeu a apoiar Kiev com um plano de segurança para os próximos dez anos.