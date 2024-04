A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, esteve na China onde se encontrou com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang. Os dois países concordaram em discutir o crescimento equilibrado e abordaram as preocupações dos Estados Unidos sobre o apoio do governo chinês às suas indústrias, o que permite que elas aumentem a produção e inundem o mercado de exportação, causando a queda dos preços internacionais.