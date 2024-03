O governo do presidente Javier Milei prosseguiu, nesta segunda-feira (4), com o plano de fechar a agência de notícias pública Télam. A página na internet do meio está desativada, com uma mensagem de "página em reconstrução". Segundo a imprensa local, foram trancados no fim da noite do domingo (3) os dois prédios em que havia redações do veículo.