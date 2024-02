A primeira sessão de julgamento de Christian Bruckner, o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, foi adiada nesta sexta-feira (16) na Alemanha. Isso ocorreu depois que o advogado de defesa argumentou que uma das juradas havia expressado opiniões nas redes sociais que eram incompatíveis com a imparcialidade necessária para o julgamento. O inesperado foi que as publicações dessa jurada se referiam ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. As informações são do jornal O Globo.