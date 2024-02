O Egito está ameaçando suspender seu tratado de paz com Israel caso as tropas do país sejam enviadas para a cidade de Rafah, na região fronteiriça da Faixa de Gaza. A avaliação do governo egípcio é de que os combates na região poderiam forçar o fechamento da principal rota de fornecimento de ajuda ao território, disseram duas autoridades egípcias e um diplomata neste domingo, 11.