Centenas de apoiadores do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, protestaram nesta quinta-feira (8) para exigir que a Suprema Corte do país eleja um novo procurador-geral e coloque fim ao mandato do atual chefe do órgão judicial, Francisco Barbosa, a quem o presidente de esquerda acusa de ter tentado derrubá-lo.