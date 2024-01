O presidente russo, Vladimir Putin, garantiu nesta terça-feira que suas tropas têm 'a iniciativa' no conflito com a Ucrânia e que, se este se prolongar, 'a condição de Estado' da ex-república soviética poderá sofrer 'um golpe irreparável'. Poucas horas antes, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou no Fórum de Davos, na Suíça, que Putin é um 'predador' que continuará a ofensiva.