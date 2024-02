Treze crianças morreram no incêndio do dormitório de um internato na região central da China, noticiou veículo da imprensa estatal neste sábado (20), gerando uma onda de indignação nas redes sociais. Às 23h locais de sexta-feira (12h de Brasília), os bombeiros receberam o alerta de um incêndio no internato Yingcai, na aldeia de Yanshanpu, na província de Henan, reportou a agência oficial de notícias Xinhua.