Trump com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe JIM WATSON

Donald Trump chegou ao Japão neste domingo (5), iniciando a primeira etapa de sua visita à Ásia. Essa é a primeira viagem do presidente americano à região desde que foi eleito há um ano. A expectativa é que a Coreia do Norte esteja no centro de todos os diálogos durante a viagem de 12 dias. O primeiro encontro foi com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.

O avião presidencial Air Force One desembarcou na base aérea de Yokota, a cerca de 40 quilômetros a oeste de Tóquio, sob um céu claro. Em suas declarações a soldados americanos e japoneses, Trump também advertiu que "nenhum ditador, nenhum regime" deveria subestimar os Estados Unidos.

Trump anunciou aos jornalistas a bordo da Air Force One que espera encontrar-se com o presidente russo, Vladimir Putin, durante a viagem, como parte das tentativas da comunidade internacional de encontrar uma solução para a crise com a Coréia do Norte.

— Esperamos nos reunir com Putin, sim. Queremos que Putin nos ajude com a a Coreia do Norte, e nos reuniremos com outros muitos líderes — afirmou o norte-americano.

O presidente russo deve participar da cúpula de líderes do Fórum de Cooperação Econômica de Ásia-pacífico (Apec) no Vietnã, da qual também vai participar Trump durante sua extensa viagem asiática.

Trump não quis fazer nenhum comentário em relação às recentes críticas recebidas pelo ex-presidente americano, George H. W. Bush, que disse que Trump é um "fanfarrão" guiado pelo seu ego.