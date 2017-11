O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou neste domingo os ataques em Aden, sul do Iêmen, que deixaram pelo menos 15 mortos e prosseguiam com uma tomada de reféns policiais.

De acordo com as forças de segurança iemenitas, a operação dos extremistas aconteceu em dois tempos: um ataque com carro-bomba contra o comboio do secretário de Segurança de Aden, o general Shalal Shaye, na entrada de seu quartel-general e depois um atentado contra a sede da brigada criminal próxima.