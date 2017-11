Pelo menos 29 pessoas morreram, e 17 ficaram feridas em um ataque aéreo nesta quarta-feira (1º) na localidade de Sahar, no norte do Iêmen - anunciou uma autoridade dos serviços de Saúde dos rebeldes huthis.

Na guerra do Iêmen, as forças pró-governo enfrentam os rebeldes huthis, oriundos da minoria zaidita (braço do xiismo), muito presente no norte.