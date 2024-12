Rio Grande do Sul ainda tem milhares de pontos sem energia após o temporal de domingo

Dos 198,4 mil pontos sem energia elétrica em todo o Rio Grande do Sul, 188 mil são da área da CEEE Equatorial. Durante o pico do temporal no domingo (2), 463 mil clientes atendidos pela CEEE ficaram sem luz .

Conforme a companhia, as cidades mais atingidas são Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Sentinela do Sul, Arambaré, Camaquã e Osório . A expectativa da empresa de energia é de normalizar o serviço somente nesta terça-feira (3).

Na área da RGE, às 22h, eram apenas 10,4 mil sem energia. No boletim anterior, das 18h, 27,3 mil clientes permaneciam desligados nas regiões da Serra, Metropolitana, Planalto, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo e Central. A empresa chegou a ter 279 mil pontos sem o serviço no pico dos efeitos do temporal. Após o boletim mais recente, a companhia afirma ter normalizado o fornecimento a 96,2% dos clientes atingidos.