Uma engenheira de 27 anos, Rafaela Martins de Araujo, morreu na segunda-feira (7) após ser atropelada por um rolo compressor em Macaé, no norte do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu nos galpões do terminal de Cabiúnas, onde Rafaela estava trabalhando em uma obra para a Petrobras. As informações são do g1.