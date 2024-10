Pousou no Brasil na manhã deste sábado (12) o quarto voo de repatriação de brasileiros resgatados do Líbano. A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) KC-30, com 211 passageiros, aterrissou na Base Aérea de São Paulo às 7h11. O grupo inclui 12 crianças de colo.