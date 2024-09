O Conselho Editorial do Grupo RBS anunciou a renovação de parte de seus integrantes em reunião realizada nesta terça-feira (24), reafirmando seu compromisso em apontar caminhos para temas relevantes no exercício jornalístico. A formação atual contará com seis novos membros, entre líderes de jornalismo e convidados externos. A mudança marca os dois anos de atividades do Conselho Editorial, responsável pela linha editorial da RBS.