O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou, em audiência de custódia realizada no sábado (31), a conversão de prisão em flagrante por preventiva de Susane Paula Muratori Geremia, 64 anos, por injúria racial. A gaúcha vive com a filha há meses em um restaurante da rede McDonald's no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.